У ЄС пропонують запровадити обмеження проти фірм, які видають документи про національну приналежність танкерів

- У ЄС висунули пропозицію в рамках підготовлюваного 19-го пакета санкцій проти РФ додати в "чорні списки" три компанії, які, на думку Брюсселя, надають танкерам фальшиві свідоцтва про реєстрацію під тим чи іншим прапором, повідомляє Bloomberg із посиланням на документи союзу.

"За інформацією з документів, ЄС запропонував обмеження проти трьох фірм, які видавали "фальшиві прапори" танкерам із російського "тіньового флоту", що опинилися під санкціями", - інформує агентство.

Зокрема, за версією ЄС, фірми давали фіктивні документи про приналежність до Аруби, Кюрасао і Сінт-Мартена щонайменше восьми суднам, які перебувають під санкціями.

Bloomberg не наводить назви компаній.

Агентство нагадує, що в травні Нідерланди, у складі яких перебуває самоврядне державне утворення Сінт-Мартен, сповістили Міжнародну морську організацію, що компанії видають "фальшиві сертифікати" від імені Сінт-Мартена.

Раніше EUobserver із посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні, передавав, що ЄС у рамках 19-го пакета санкцій збирається поповнити санкційні списки ще 120 танкерами. Водночас ЄС готує юридичні підстави для затримання щонайменше 16 танкерів із цих 120, якщо вони опиняться у водах Балтійського моря, під приводом того, що в них немає чіткої національної приналежності, зазначається в документах.

Для ухвалення санкцій потрібне схвалення всіх членів ЄС.