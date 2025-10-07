Інтерфакс-Україна
Події
13:27 07.10.2025

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

2 хв читати
Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський
Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Безпілотні авіаційні комплекси Збройних сил України у вересні уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8% більше, ніж у серпні; із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе, через ці ураження знешкоджено 18,159 тис. військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця), повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"В умовах значного переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи – наш вагомий аргумент для стримування противника та його знищення на полі бою. Не маємо іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням", - написав Сирський у Телеграм-каналі у вівторок за підсумками чергової наради з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ.

За його даними, на цьому напрямку є певні результати. "Так, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тис. цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні. Із них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця)", - написав він.

Головнокомандувач також повідомив, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем.

"Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету", - наголосив Сирський та розповів, що на нараді було заслухано доповідь розвідників J-2 щодо розвитку військ безпілотних систем РФ, нових підрозділів та технічних рішень ворога, планів застосування російських інновацій. "Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів БпС, витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп!", – наголосив Сирський.

"Відтак у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС", - зазначив він.

У ході наради також було заслухано доповіді командирів підрозділів "з полів", які поділилися досвідом застосування БпАК та НРК, своїми організаційними та інноваційними рішеннями, розглянули проблемні питання та шляхи їх невідкладного вирішення. "Безпілотні системи отримували й отримуватимуть моє першочергове сприяння", - наголосив Сирський.

"Визначив завдання для подальшої розбудови підрозділів БпС, оптимізації їх структури, поліпшенні взаємодії із піхотними частинами, в інтересах яких мають працювати безпілотники", додав головнокомандувач ЗСУ.

Теги: #зсу #бпла #війна #дрони #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 07.10.2025
ГУР отримало від благодійників 18 безпілотних комплексів

ГУР отримало від благодійників 18 безпілотних комплексів

23:16 06.10.2025
Ще одна група ударних дронів суне на Харків - мер

Ще одна група ударних дронів суне на Харків - мер

20:53 06.10.2025
Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

19:58 06.10.2025
Європарламент у середу обговорить вторгнення російських дронів в повітряний простір ЄС – порядок денний

Європарламент у середу обговорить вторгнення російських дронів в повітряний простір ЄС – порядок денний

16:13 06.10.2025
Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

15:53 06.10.2025
Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

Генштаб ЗСУ: парламент розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ 7 жовтня

13:35 06.10.2025
Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

Зеленський: Потенціал України у виробництві тільки дронів і ракет у 2026 р. буде вже $35 млрд

08:16 06.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

00:06 06.10.2025
Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА - ОВА

Троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки ворожих БпЛА - ОВА

23:12 05.10.2025
Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

ОСТАННЄ

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

Застосування коефіцієнтів зменшення пенсій військовослужбовців є протиправним – Верховний суд

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізики в 2025 році

В Україні в наступні дві доби збережеться дощова, помірно тепла погода

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Керівника апарату КМДА, якого підозрюють у підробці документів задля виїзду за кордон, відсторонено від посади - прокуратура

Самп'єрто запропонує ПА ОБСЄ приєднатися до коаліції щодо повернення українських дітей, яких депортувала РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА