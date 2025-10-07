РФ вчергове атакувала енергоінфраструктуру Харківщини, Чернігівщини і Сумщини, є знеструмлення у чотирьох областях

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

РФ за минулу добу в черговий раз атакувала енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"У Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам", – зазначили у відомстві.

Наразі застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак. Станом на 7 жовтня у Чернігівській області діють обмеження споживання електроенергії.

Своєю чергою, за повідомленням НЕК "Укренерго", РФ напередодні та вже поточної доби вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Донецькій областях. Складною залишається ситуація на Сумщині. На Чернігівщині місцевим обленерго вимушено запроваджені погодинні відключення в обсязі двох черг.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, але їхнє проведення ускладнюється повітряними тривогами", – доповнив системний оператор.

Водночас, за інформацією Міненерго, в Україні триває підготовка до опалювального сезону: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури.

У міністерстві в черговий раз закликали споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері, що допоможе знизити навантаження на енергосистему.