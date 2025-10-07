Уряди України та Литви активізують співпрацю у захисту критичної інфраструктури, – підписано меморандум

Фото: https://t.me/dsszzi_official

Українські та литовські державні органи посилять співпрацю у царині захисту об'єктів критичної інфраструктури (ОКІ), зокрема у плануванні та впровадженні передових практик, а також у розвитку нормативно-правової бази, що передбачає підписаний сторонами меморандум, повідомила пресслужба Держспецзв'язку.

"Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Олександр Потій та головний радник урядового офісу Литовської Республіки Відмантас Каладінскас підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Держспецзв"язку у вівторок.

Зазначено, що документом передбачаються обмін досвідом щодо заходів планування захисту критичної інфраструктури; організація спільних семінарів та тренінгів, присвячених плануванню захисту критичної інфраструктури з метою обміну передовими практиками захисту ОКІ; підтримка у розвитку нормативно-правової бази України з питань захисту критичної інфраструктури, зокрема впровадження найкращих світових практик та вимог Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС 2022/2557 від 14 грудня 2022 року.

Сторони підкреслили важливість такої співпраці, особливо в умовах війни, та запевнили у підтримці у межах підписаного документа.