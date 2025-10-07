Інтерфакс-Україна
Події
08:06 07.10.2025

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1020 окупантів, 3 танка, 29 артсистем, 338 БПЛА, а також 81 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1117360 (+1020) осіб, танків – 11238 (+3) од, бойових броньованих машин – 23319 (+6) од, артилерійських систем – 33493 (+29) од, РСЗВ – 1516 (+0) од, засоби ППО – 1224 (+1) од, літаків – 427 (+0) од, гелікоптерів – 346 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338), крилаті ракети – 3841 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79), спеціальна техніка – 3973 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

