Інтерфакс-Україна
Події
07:06 07.10.2025

Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

1 хв читати

Очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко обговорив з нідерландським прем'єр-міністром Діком Схоофом спроможності Нідерландів у підтримці стійкості України та, зокрема, Києва, від атак РФ.

"Сьогодні разом з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали місце одного з останніх російських ударів по Києву. Обговорили спроможності Нідерландів у підтримці стійкості України та, зокрема, столиці, від атак країни-терориста", - написав він у телеграмі.

Ткаченко наголосив на важливості співпраці щодо захисту українського неба, гуманітарної допомоги киянам, які постраждали від російських обстрілів.

Крім того, він подякував за послідовну позицію Нідерландів щодо посилення безпеки Києва, підтримки енергетичних, соціальних та гуманітарних ініціатив. "Ми налаштовані на подальшу співпрацю, і щира вдячність пану Схоофу за чіткий сигнал солідарності та підтримки", - зазначив Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1864

Теги: #підтримка #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:21 07.10.2025
Україна обговорила з G7 термінову підтримку та захист енергетики перед зимою

Україна обговорила з G7 термінову підтримку та захист енергетики перед зимою

21:44 06.10.2025
Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

19:37 06.10.2025
Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

Шмигаль з прем'єром Нідерландів відвідали виробництво БпЛА

16:37 06.10.2025
Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

16:07 06.10.2025
Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

15:28 06.10.2025
Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

Зеленський попросив Нідерланди щодо додаткової допомоги Україні через енергетичні виклики

15:24 06.10.2025
Прем’єр Нідерландів: ми маємо тісно співпрацювати з Україною у розробці датчиків проти російських дронів

Прем’єр Нідерландів: ми маємо тісно співпрацювати з Україною у розробці датчиків проти російських дронів

06:10 03.10.2025
Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

23:41 01.10.2025
Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

22:49 24.09.2025
Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

ВАЖЛИВЕ

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 81 од. спецтехніки

Під ворожим обстрілом 16 населених пунктів Запорізької області, одна постраждала

РФ завдала удар БпЛА по Сумщині

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину, троє постраждалих - ОВА

7 жовтня в історії: Важливі події та церковні свята

Глава Міноборони Франції подав у відставку

Єрмак: на столі України вже є проєкт гарантій безпеки від європейських партнерів

Ворог втратив 150 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Понад 94% українських виробників готові до експорту - опитування Української ради зброярів

Трамп заявив, що ухвалив рішення по відправленню Tomahawk в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА