Ткаченко обговорив із прем’єром Нідерландів Схоофом підтримку стійкості Києва та України від атак РФ

Очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко обговорив з нідерландським прем'єр-міністром Діком Схоофом спроможності Нідерландів у підтримці стійкості України та, зокрема, Києва, від атак РФ.

"Сьогодні разом з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом відвідали місце одного з останніх російських ударів по Києву. Обговорили спроможності Нідерландів у підтримці стійкості України та, зокрема, столиці, від атак країни-терориста", - написав він у телеграмі.

Ткаченко наголосив на важливості співпраці щодо захисту українського неба, гуманітарної допомоги киянам, які постраждали від російських обстрілів.

Крім того, він подякував за послідовну позицію Нідерландів щодо посилення безпеки Києва, підтримки енергетичних, соціальних та гуманітарних ініціатив. "Ми налаштовані на подальшу співпрацю, і щира вдячність пану Схоофу за чіткий сигнал солідарності та підтримки", - зазначив Ткаченко.

