Україна обговорила з G7 термінову підтримку та захист енергетики перед зимою

Україна продовжує активні переговори з міжнародними партнерами про розширення допомоги енергетичному сектору перед початком опалювального сезону, повідомляє Міненерго.

"Про невідкладні потреби України в обладнанні та ресурсах для швидких ремонтів після російських атак та можливі додаткові механізми підтримки міністр енергетики України Світлана Гринчук поспілкувалася на засіданні лідерів групи G7+", - ідеться в повідомленні.

Обговорення стало продовженням екстреного засідання групи G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час Росія завдала нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що знову загострило ситуацію в прифронтових областях. Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки атак і перебіг відновлювальних робіт.

"У поточному році ворог змінив тактику, але не наміри. Росія цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах прифронтових регіонів, намагаючись занурити території у суцільну темряву та холод. Серед цілей ворога й українська газова інфраструктура. Наголосила, що для нас важлива будь-яка допомога партнерів для відновлення та посилення захисту інфраструктури, накопичення резервів обладнання, а також сприяння в створенні додаткових запасів імпортованого природного газу напередодні зими. Ми вдячні союзникам за вже надану підтримку", - зауважила Гринчук.

За її словами, вже сформований перелік першочергових потреб для підтримки енергетичної стійкості, який буде переданий групі G7+.

"Постачання додаткових систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури, додаткові фінансові ресурси, допомога у швидкому пошуку, доставці та встановленні обладнання, яке може функціонально замінити пошкоджене, - серед наших пріоритетів. Вдячна за почуті сьогодні слова підтримки від міжнародних партнерів, готовність посилювати співпрацю в межах діючих механізмів та шукати нові інструменти зміцнення нашої енергетичної стійкості", - наголосила міністерка.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/4749 з