Кабмін пропонує збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону в держбюджеті-2025, джерело фінансування - ERA - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

У запропонованих Кабінетом міністрів змінах до закону про державний бюджет України на 2025 рік пропонується Верховній Раді збільшити на 324,7 млрд грн витрати на оборону, джерело фінансування - механізм Європейського Союзу ERA, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"До кінця року на оборону спрямуємо додатково 324,7 млрд грн: сьогодні уряд ухвалив зміни до держбюджету-2025. Із 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Зазначається, що понад 301 млрд грн отримає Міністерство оборони, зокрема 202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців; 100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БпЛА усіх типів, зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів; 8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

"Рішення продиктовано динамікою фронту і постійно змінними умовами бойових дій. Росія не збирається зупинятися, змінює тактику на фронті і лише посилює атаки на нашу енергетичну інфраструктуру в тилу. Ми маємо бути гнучкими і швидко адаптувати наші витрати, щоб дати війську всі необхідні засоби і ресурси протидії ворогу", - написала премʼєр.

Вона зазначила, що основне джерело фінансування збільшених видатків — це EUR6 млрд (294,3 млрд грн) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), а також майже 30 млрд грн із додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.

"Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи. За це ми вдячні нашим партнерам з ЄС та країнам G7. Тепер наступний крок — за народними депутатами. Сподіваємося на оперативне ухвалення змін до бюджету у Верховній Раді, щоб забезпечити підтримку Сил оборони України", - написала Свириденко.