Темпи просування окупантів минулого тижня знизились на 20% – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією на 50,87 кв. км за минулий тиждень з ранку понеділка, 29 вересня, по ранок понеділка, 6 жовтня, що на 20,5% менше показника позаминулого тижня, коли ворог зайняв 63,97 кв. км української території, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому темпи просування окупантів на новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні кордони Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей, практично не змінилися, однак Сили оборони України змогли зачистити певні території і зменшити площу окупації в між містами Покровськ і Костянтинівка Донецької області, де позаминулого місяця ворог просунувся в напрямку села Золотий Колодязь.

На новопавлівському напрямку, а саме на південному сході Синельниківського району Дніпропетровської області та в сусідній Запорізькій області, окупанти захопили загалом 49,26 кв. км, не зупиняючи просування ні на день.

На сході Харківської та на півночі Донецької областей (куп'янський та лиманський напрямки фронту) площа російської окупації збільшилася за тиждень лише на 2,66 кв. км, а районі Часого Яру – на 3,34 кв. км. Натомість між Покровськом і Костянтинівкою площа контролю окупантів зменшилася на 4,39 кв. км.

"Сіра зона" невизначеного контролю в Запорізькій, Дніпропетровській та на заході Донецької області зменшилась за тиждень на 32,42 кв. км, з них на 28,65 кв. км уздовж адмінкордону на сході Запорізької та Дніпропетровської областей та 3,77 кв. км в районі Гуляйполя і поступово зменшувалась протягом всього тижня. Це вказує на те, що просування ворога на новопавлівському напрямку відбувалося переважно за рахунок закріплення у розширеній раніше "сірій зоні".

Між Покровськом і Костянтинівкою "сіра зона" на початку тижня, з понеділка по середу, зменшилась на 3,52 кв. км, в районі Часового Яру та Сіверська зросла на 1,85 кв. км, на сході Харківської та на півночі Донецької областей (куп'янський та лиманський напрямки фронту) - на 7,86 кв. км з середи по п'ятницю.

Загалом площа "сірої зони" зменшилась за тиждень на 26,29 кв. км.

Таким чином, в середньому минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 7,27 кв. км щодоби, а "сіра зона" зменшувалася в середньому щодоби на 3,76 кв. км.

Позаминулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 9,14 кв. км щодоби, а "сіра зона" розширювалася щодоби в середньому на 6,75 кв. км. Це може свідчити про зменшення середніх темпів просування ворога після стабілізації наприкінці серпня, а також кпро початок скорочення "сірої зони" після її тривалого розширення.

В останній тиждень серпня та у перший вересня площа російської окупації зростала в середньому на 10,7 кв. км щодоби, що було у 1,5 раза менше, ніж у середині серпня. На початку другого тижня вересня просування окупантів фактично зупинилося, але потім відновилося з майже попередніми темпами.