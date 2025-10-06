Інтерфакс-Україна
Події
12:28 06.10.2025

Премʼєр-міністр Нідерландів прибув до Києва

Фото: https://x.com/MinPres

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф, що прибув до Києва, вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць на Михайлівській площі.

"З премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом разом вшанували памʼять загиблих українських захисників і захисниць. Із вдячністю бережемо памʼять про всіх, хто відстоював нашу свободу, про їхній подвиг. Світла памʼять українським захисникам і захисницям, які загинули, здобуваючи для України незалежність. Вічна вдячність кожному й кожній", - написав Зеленський після події у телеграмі.

Допис супроводжується відповідним відеоматеріалом.

Це вже другий візит Схоофа до Києва з моменту його призначення на посаду прем’єра у липні 2025 р.

