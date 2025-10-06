Інтерфакс-Україна
Події
08:16 06.10.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі

1 хв читати
Сили безпілотних систем уразили за добу 834 ворожі цілі
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 834 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 248 одиниць особового складу, з яких 169 – ліквідовано; 15 точок вильоту пілотів БпЛА; 5 артилерійських систем; 8 танків; 18 одиниць автомобільної техніки; 19 мотоциклів; 88 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж жовтня (01–05.10) знищено/уражено 3707 цілей, з них 1048 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #війна #сбс #цілі #ураження

