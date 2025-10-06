Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Втрати окупантів впродовж доби склали 1090 одиниць живої сили та 101 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб ППО, 63 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 38 крилатих ракет та 363 БпЛА оперативно-тактичного рівня.