Каллас заявила, що терористичними атаками на цивільних Росія намагається приховати провал літнього наступу

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що терористичні атаки по цивільних в Україні – це спроба РФ замаскувати провал літнього наступу. Про це Каллас написала на платформі X в неділю.

"Росія маскує свою невдалу літню наступальну операцію терактами проти українських цивільних осіб та інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: допрацьовуємо наступний пакет санкцій, забезпечуємо фінансування, постачаємо зброю. Росія не зупиниться, доки її не змусять", - написала Каллас на X.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/1974754272752619969