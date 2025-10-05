Двоє загиблих та одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харківській області - прокуратура

Двоє людей загинули та одна – постраждала внаслідок атаки російських БпЛА, повідомила прес-служба Харківської облпрокуратури. Правоохоронці задокументували наслідки ударів ворожих дронів по цивільних автомобілях у Куп'янському районі Харківської області.

"Розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні прес-служби Харківської облпрокуратури.

За її інформацією, близько 12:00 російський ударний безпілотник, за попередніми даними,

"Молнія", поцілив у автомобіль, що їхав трасою у Купʼянському районі. Поранення отримала 37-річна волонтерка, яка була за кермом.

Крім того,і орієнтовно о 14:00 російський fpv-дрон влучив у автомобіль у с. Колодязне. Загинули двоє чоловіків віком 50 та 35 років.