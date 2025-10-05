Інтерфакс-Україна
Події
09:49 05.10.2025

У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

1 хв читати
У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру
Фото: ДСНС

У Чернігівській області продовжують діяти аварійні відключення електроенергії, унаслідок ворожої атаки є влучання в одне з підприємств, пошкоджена житлова інфраструктура, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Чернігів атакували "шахеди". Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту - пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста - аварійні відключення світла", - написав він у телеграмі.

Чаус зазначив, що Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували.

У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.

За добу - 55 обстрілів. Більше 100 приходів у 27 населених пунктах області, додав він.

"Ситуація з енергетикою. Продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження", - підсумував Чаус.

Теги: #аварійні_відключення #чернігівська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:44 05.10.2025
У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

У Черкаському районі внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередачі

07:57 05.10.2025
Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, дев'ять постраждалих і один загиблий

20:15 04.10.2025
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждала літня жінка та пошкоджена інфраструктура

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини, постраждала літня жінка та пошкоджена інфраструктура

19:04 04.10.2025
Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

08:56 04.10.2025
Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

07:59 04.10.2025
Ворог уночі атакував чотири райони Дніпропетровщини, поранена жінка

Ворог уночі атакував чотири райони Дніпропетровщини, поранена жінка

07:39 04.10.2025
596 ударів завдано по 17 населених пунктах Запорізького району, троє поранених

596 ударів завдано по 17 населених пунктах Запорізького району, троє поранених

10:22 03.10.2025
Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

08:59 03.10.2025
Двоє постраждалих через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області

Двоє постраждалих через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області

09:12 02.10.2025
Конотоп залишиться без електроенергії та водопостачання через ворожий обстріл - мер

Конотоп залишиться без електроенергії та водопостачання через ворожий обстріл - мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

ОСТАННЄ

Зеленський про комбіновану атаку РФ: Потрібно більше засобів ППО

Окупанти за добу втратили 870 осіб та 35 од. спецтехніки - Генштаб ЗСУ

На Вінниччині є влучання внаслідок ворожої атаки – ОВА

До чотирьох зросла кількість жертв на Львівщині, ще четверо постраждали - ДСНС

Росія ракетою знищила індустріальний парк Sparrow у Львові

У Польщі неподалік від Варшави знайшли залишки невідомого дрона

Унаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя пошкоджень зазнало обладнання АТ "Запоріжжяобленерго"

Двоє загиблих та двоє постраждалих на Львівщині через ворожу атаку

Уже 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки Запоріжжя

У Львові виникла пожежа індустріального парку Sparrow

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА