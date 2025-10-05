У Чернігівській області після ворожої атаки продовжуються аварійні відключення, пошкоджено житлову інфраструктуру

Фото: ДСНС

У Чернігівській області продовжують діяти аварійні відключення електроенергії, унаслідок ворожої атаки є влучання в одне з підприємств, пошкоджена житлова інфраструктура, повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"Чернігів атакували "шахеди". Є влучання в одне із підприємств. На місці прильоту - пожежа. Також ворог поцілив по енергообʼєкту. Через це в одному із районів міста - аварійні відключення світла", - написав він у телеграмі.

Чаус зазначив, що Ніжинщина також опинилася під ударом безпілотників. Пошкоджений житловий будинок. Також ворог вдарив по одному із підприємств - сталася пожежа. Займання ліквідували.

У Семенівській громаді через удар безпілотником пошкоджене адмінприміщення.

За добу - 55 обстрілів. Більше 100 приходів у 27 населених пунктах області, додав він.

"Ситуація з енергетикою. Продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження", - підсумував Чаус.