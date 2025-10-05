Інтерфакс-Україна
08:18 05.10.2025

Дев'ять людей поранені через російський обстріл Херсону

Дев'ять людей постраждали через обстріл Херсонської області, серед них дві дитини, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення, з них - 2 дитини", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Велетенське, Незламне, Розлив, Дослідне, Дніпровське, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Михайлівка, Костирка, Новорайськ, Бургунка, Одрадокам'янка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8  багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, господарчі споруди, приватні гараж та автомобілі, сільгосптехніку та газопроводи. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

 

Теги: #херсонська_область #обстріл

