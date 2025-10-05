Інтерфакс-Україна
Події
02:54 05.10.2025

З понеділка посилять енергопостачання Шостки – ОВА

1 хв читати

У Шосткінській громаді підсилять постачання електроенергії через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок обстрілу РФ, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні (4 жовтня – ІФ-У) у Шостці розгорнули роботу 125 пунктів незламності. Люди могли зігрітися, підзарядити телефони, отримати гарячі напої та підтримку", - зазначили в ОВА.

Зазначається, що за результатами засідання оперативного штабу, вже з понеділка, 6 жовтня, буде підсилене забезпечення енергопостачання Шосткинської громади.

В адміністрації також повідомили, що медики, рятувальники, енергетики, газівники, комунальники, волонтери і влада, спільно координують дії, щоб підтримати людей і забезпечити життєдіяльність громади.

"Організовано гаряче харчування для дітей, усім, хто потребує, надається допомога", - додали в ОВА.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/38937

Теги: #сумська #посилення #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:35 04.10.2025
Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

19:40 02.10.2025
Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

00:27 02.10.2025
Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги

Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги

20:32 01.10.2025
Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

22:22 29.09.2025
Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

09:12 27.09.2025
Ворог обстрілює прикордоння Сумщини та Чернігівщини, за добу поранено троє місцевих жителів

Ворог обстрілює прикордоння Сумщини та Чернігівщини, за добу поранено троє місцевих жителів

23:52 22.09.2025
Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

Пожежний автомобіль був атакований російським FPV-дроном у Сумській області – ДСНС

19:42 17.09.2025
Електропостачання знеструмленої через ворожий удар Дергачівської громади на Харківщині відновлено

Електропостачання знеструмленої через ворожий удар Дергачівської громади на Харківщині відновлено

18:53 17.09.2025
Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

06:37 11.09.2025
Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

ВАЖЛИВЕ

Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Зеленський продовжив санкції проти бізнесменів РФ та ввів нові обмеження для військової й нафтової сфер

У Шостці виявлено тіло загиблого 71-річного чоловіка у вагоні після атаки БПЛА – прокуратура

Сил оборони вночі завдали удару по НПЗ в Ленінградській області РФ, РЛС в Курській і командному пункту на ТОТ

ОСТАННЄ

Трамп: Ізраїль погодився на початкову лінію відведення в Секторі Газа

Прем'єр Чехії Фіала визнав результат парламентських виборів та перемогу Бабіша

Окупанти втратили 126 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Україна не готова до вступу до Євросоюзу, заявив лідер чеської ANO

Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

Речник МЗС про атаку ворожого БпЛА та загибель кореспондента: це був навмисний удар

Майже для 28 тис. споживачів в 76 н.п. на Одещині відновили е/е

У Краматорську та Дружківці відновили електроенергію для понад 90 тис. абонентів

Глава МЗС Ізраїлю привітав Андрея Бабіша з перемогою на парламентських виборах у Чехії

Партія Андрея Бабіша ANO лідирує на парламентських виборах у Чехії після підрахунку понад 60% голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА