У Краматорську та Дружківці відновили електроенергію для понад 90 тис. абонентів

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

У Краматорську та Дружківці Донецької області відновили електроенергію після ворожого обстрілу для понад 90 тис. абонентів, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка знову з електрикою. Енергетики в найкоротші терміни усунули всі наслідки вчорашнього обстрілу і повернули електропостачання в оселі 92 тисяч сімей на Донеччині", - написав він у телеграмі.