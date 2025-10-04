Сирський: Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку та нищать логістику ворога на добропільському

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони стабілізували ситуацію на лиманському напрямку, продовжують уражати місця накопичення ворога та знищувати його логістика на добропільському, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на добропільському, сіверському та лиманському напрямках", - написав він у телеграмі.

За словами Сирського, обстановка в районі населеного пункту Ямпіль на лиманському напрямку стабілізована. Підрозділи Сил спеціальних операцій, частин Сухопутних військ ЗСУ та Національної гвардії проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсійних груп противника.

На добропільському напрямку Сили оборони підвищують ефективність ураження місць накопичення ворога, знищують його логістику.

"Загальні втрати загарбників за добу тут становлять 47 осіб, із них безповоротні - 32. Від початку контрнаступальної операції на напрямку Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, із них знищено - 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожого озброєння та військової техніки", - наголосив Сирський.

Також головком разом із командирами на місцях проаналізував деталі оперативної ситуації та пропозиції щодо підвищення ефективності бойової роботи українських з’єднань, частин та підрозділів.