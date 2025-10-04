Інтерфакс-Україна
Події
11:11 04.10.2025

Одеська влада попереджає про значні дощі протягом дня і закликає обмежити поїздки містом

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попереджає про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності в суботу, 4 жовтня, повідомляється в телеграм-каналі одеської влади "Одеса. Офіційно".

"У наступні 1-2 години очікується значний дощ, збережеться до кінця дня. Одеська мерія нагадує одеситам і гостям міста про необхідність стежити за змінами погодних умов, бути пильними, при погіршенні погоди обмежити переміщення та поїздки містом, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок, обережно пересуватися під деревами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів", - йдеться в повідомленні.

Також влада просить не залишати транспортні засоби під деревами, лініями електропередач та на решітках дощоприймачів.

Крім того, наголошується про небезпеку перебування в пляжній зоні міста через мінну небезпеку. "Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялось, в останній день вересня Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів. Негода призвела до загибелі десяти людей, серед яких одна дитина, травмовано троє. Внаслідок негоди було затоплено 42 укриття, пошкоджено 868 будинків, з них 286 приватних і 582 багатоквартирних, в яких пошкоджено 723 квартири. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат на роботи з відновлення пошкоджених негодою будинків та квартир в Одесі перевищує 130 млн грн.

2 жовтня в Одесі було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок негоди.

Теги: #попередження #одеса #дощі

