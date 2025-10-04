Генштаб зафіксував упродовж доби 159 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 159 боєзіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав трьох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував 41 ракету, скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4433 обстріли, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6264 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб