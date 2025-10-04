596 ударів завдано по 17 населених пунктах Запорізького району, троє поранених

Троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів у Запорізькому районі за минулу добу, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупанти завдали 596 ударів по 17 населених пунктах області. Зокрема, зафіксовано 9 авіаційних ударів по Комишувасі, Григорівці, Павлівці, Лук’янівському, Новоуспенівці, Малинівці та Полтавці.

"364 БЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Білогірʼя та Полтавки", - зазначено у повідомленні ранком суботи.

Водночас 220 артилерійських ударів припали на території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

За даними адміністрації, надійшло 80 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури.