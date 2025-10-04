4 жовтня: Міжнародні та церковні свята, історичні події

4 жовтня в Україні відзначають Всесвітній день пішої ходи та День ветеринарної служби. Також сьогодні Всесвітній тиждень космосу, Міжнародний день економних розваг, Всесвітній день захисту тварин, День цифрового скрапбукінгу, Міжнародний день фетру, Всесвітній день виготовлення листівок.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассізького.

День 1318 Російська агресія - Day 1318 Russian aggression

День ветеринарної служби

Це свято було запроваджене для вшанування працівників ветеринарної служби, які опікуються санітарним та епідеміологічним контролем, а також проводять карантинні заходи під час виявлення спалахів епізоотичних хвороб.

Цей день є важливим для наголошення ролі ветеринарів у забезпеченні здоров’я тварин і, відповідно, здоров’я людей, оскільки багато хвороб можуть передаватися від тварин до людей. Ветеринари також відіграють ключову роль у гарантуванні безпеки харчових продуктів тваринного походження.

Всесвітній день пішої ходи

Всесвітній день пішої ходи в Україні відзначається в межах Європейського тижня спорту. І хоча в нас це свято поки не здобуло загальну прихильність, але його популярність щороку зростає.

Цей День спрямований на інтеграцію фізичної активності в повсякденне життя. Пропагує переваги ходи, як найбільш природного і доступного виду фізичної активності, ідеального для підтримання здоров’я та фізичної форми.

Міжнародний день листоноші

Ця святкова подія була заснована на честь зусиль першого розносника газет, найнятого у Сполучених Штатах музеєм міста Нью-Йорка. Це сталося у 1833 році, коли 10-річний Бларні Флаерті вперше взяв стос газет і вийшов на вулицю. Його гучні заклики "Газета! Бери свою газету, сюди!" – вперше пролунали на вулицях міста.

Свято стали відзначати з 1969 року за рішенням XVI Конгресу Союзу листонош, що зібрався в Токіо. Сам конгрес був утворений 9 жовтня 1874 року, тому для свята була обрана саме ця дата.

В Україні сучасний листоноша опікується доставкою не лише листів, а й посилок, пенсій, грошових переказів, а також продає супутні товари, такі як продукти та ліки, обслуговує клієнтів "Укрпошти" і підтримує зв'язок між людьми та компаніями.

Всесвітній тиждень космосу

Це міжнародне свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2000 року. Метою цього тижня є підвищення обізнаності про космічні дослідження та їхній внесок у поліпшення життя на Землі.

Під час Всесвітнього тижня космосу проводяться різноманітні заходи, такі як лекції, виставки, освітні програми та інші активності, спрямовані на популяризацію науки та техніки серед молоді. Це також чудова нагода для вчених і дослідників поділитися своїми досягненнями та планами на майбутнє.

Всесвітній день захисту тварин

Вперше проведений у 1925 р. з ініціативи німецького письменника та зоозахисника Г. Ціммерманна. Затверджений у 1931 р. Міжнародним конгресом прихильників руху захисту прав тварин, який проходив у Флоренції (Італія).

День цифрового скрапбукінгу

День цифрового скрапбукінгу - унікальне свято, яке відзначається щороку в першу суботу жовтня і присвячене підвищенню обізнаності про цифровий скрапбукінг. Це свято творчого офрмлення та відображення спогадів, а також безпечного архівування фотографій і пам'ятних речей у цифровому форматі.

Міжнародний день фетру

Міжнародний день фетру або Міжнародний день валяння з повсті відзначається у першу суботу жовтня. Це унікальне свято, яке об'єднує майстрів з усього світу, щоб продемонструвати свої роботи та поділитися пристрастю до повсті. Цей день відзначається різноманітними заходами, майстер-класами та виставками, що демонструють багатогранність і красу повсті.

Міжнародний день економних розваг

Міжнародний день економних розваг або День ощадливих розваг - це щорічне свято, яке відзначається в першу суботу жовтня. Це день, присвячений розвагам без великих витрат, який заохочує людей знаходити радість у простих і недорогих заняттях.

Всесвітній день виготовлення листівок

У першу суботу жовтня у всьому світі відзначається День виготовлення листівок. Проводиться цей всесвітній день з 2006 року за ініціативою видання Paper Craft.

Цього дня народилися:

150 років від дня відкриття (1875) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (на той час - Чернівецький університет ім. Франца-Йосифа);

140 років від дня народження Дмитра Васильовича Андрусенка (1885-1965), українського диригента, бандуриста, педагога, організатора капели бандуристів (Суми);

125 років від дня відкриття (1900) Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької (на той час - Великий міський театр);

120 років від дня народження Бориса Миколайовича Лисаневича (1905-1985), українського артиста балету, підприємця (Непал).

Ще в цей день:

1900 - Розпочинає роботу Львівська опера;

1910 - У Португалії повалено королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;

1911 - У Лондоні вводять у дію перший у світі ескалатор;

1927 - У Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1941 - Під час Другої Світової війни німецькі війська окупували Запоріжжя;

1958 - Із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 - Папа Римський Павло VI видає буллу, якою знімає з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;

2001 - Британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

Церковне свято:

4 жовтня в церковному календарі день пам’яті священномученика Єротея, єпископа Атенського. Він був одним з ареопагітських радників, навернених до християнства святим апостолом Павлом.

Єротей став єпископом Афін і активно проповідував християнську віру. Був присутнім на похороні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі, що наголошує його важливу роль у ранній християнській спільноті.

Іменини: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.

З прикмет цього дня - Похмура погода – такою вона буде цілий місяць; сильний вітер – до суворої зими; надвечір потеплішало – взимку випаде багато снігу; у берези листя пожовкло лише вгорі – до теплої і ранньої весни.