Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

Президент Республіки Польща, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Кароль Навроцький підписав постанову від 3 жовтня 2025 року про використання частин і підрозділів Збройних Сил Польщі для надання допомоги Прикордонній службі.

"З 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року будуть задіяні частини і підрозділи Збройних Сил Польщі з метою забезпечення недоторканності державного кордону, а також безпеки та громадського порядку в межах території прикордонних переходів та у прикордонній зоні на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина та з Республікою Литва", – зазначено на сайті Бюро національної безпеки Польщі.

Джерело: https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/10262,Prezydent-postanowil-o-uzyciu-Sil-Zbrojnych-RP-do-pomocy-Strazy-Granicznej.html