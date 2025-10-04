Інтерфакс-Україна
Події
06:18 04.10.2025

Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

1 хв читати

Президент Республіки Польща, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Кароль Навроцький підписав постанову від 3 жовтня 2025 року про використання частин і підрозділів Збройних Сил Польщі для надання допомоги Прикордонній службі.

"З 5 жовтня 2025 року до 4 квітня 2026 року будуть задіяні частини і підрозділи Збройних Сил Польщі з метою забезпечення недоторканності державного кордону, а також безпеки та громадського порядку в межах території прикордонних переходів та у прикордонній зоні на державному кордоні з Федеративною Республікою Німеччина та з Республікою Литва", – зазначено на сайті Бюро національної безпеки Польщі.

Джерело: https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/10262,Prezydent-postanowil-o-uzyciu-Sil-Zbrojnych-RP-do-pomocy-Strazy-Granicznej.html

Теги: #польща #залучення #кордон #військові

