Інтерфакс-Україна
Події
03:12 04.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

" Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосували 38 ракет, скинули 46 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2214 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29800

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

