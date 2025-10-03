У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

У місті Златопіль на Харківщині аварійно вимкнулося електропостачання внаслідок російської атаки на об’єкти критичної інфраструктури, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

"Шановна громада! Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання. Зберігайте спокій, бережіть себе та своїх близьких та очікуйте на подальші повідомлення", – написав Бакшеєв у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/MykolaBaksheev/10696