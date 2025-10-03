Інтерфакс-Україна
Події
22:34 03.10.2025

У Златополі на Харківщині аварійно зникло електропостачання після атаки РФ на критичну інфраструктуру – мер

1 хв читати

У місті Златопіль на Харківщині аварійно вимкнулося електропостачання внаслідок російської атаки на об’єкти критичної інфраструктури, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

"Шановна громада! Внаслідок атаки російськими терористами на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання. Зберігайте спокій, бережіть себе та своїх близьких та очікуйте на подальші повідомлення", – написав Бакшеєв у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/MykolaBaksheev/10696

Теги: #електропостачання #атака #харківська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:36 03.10.2025
79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

16:17 03.10.2025
Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

13:11 03.10.2025
НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

19:40 02.10.2025
Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

23:24 01.10.2025
Кількість постраждалих у Балаклії зросла до 10, серед них 4-річна дитина

Кількість постраждалих у Балаклії зросла до 10, серед них 4-річна дитина

23:04 01.10.2025
Відновлено електропостачання на обʼєктах ЧАЕС – Міненерго

Відновлено електропостачання на обʼєктах ЧАЕС – Міненерго

08:00 01.10.2025
У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

У Дніпрі кількість постраждалих від атаки зросла до 31, серед них є неповнолітні

07:21 01.10.2025
Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

Серед шістьох постраждалих від нічних авіаударів по Харкову – працівник поліції

00:03 01.10.2025
Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

Через ворожі обстріли Харківщини загинули два мирних мешканці

18:18 28.09.2025
На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

ОСТАННЄ

Сили оборони зачистили Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині - DeepState

ХАМАС заявив про готовність звільнити ізраїльських заручників та обговорити план Трампа - ЗМІ

Уряд обмежив доступ до даних про підприємства ОПК у публічних реєстрах – Свириденко

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень перевищила 5,3 тис. осіб

Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА