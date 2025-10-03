Інтерфакс-Україна
Події
19:38 03.10.2025

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Поява невідомих БПЛА в ніч на п'ятницю в районі бельгійської військової бази Ельзенборн поблизу кордону з Німеччиною свідчить про слабку захищеність повітряного простору ЄС, заявив представник Єврокомісії (ЄК) Тома Реньє.

"Ми бачимо вкотре, що Європа в цілому вразлива. Звичайно, ми в курсі, що відбувається в наших державах-членах. Зрозуміло, ми постійно обмінюємося думками з ними (про наявність загроз - ІФ-У)", - сказав він у п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

"У цьому питанні ми завжди виявляли ясність: це держави-члени повинні проводити розслідування і визначати походження дронів і те, який ризик вони представляють", - додав Реньє.

У зв'язку з цим інцидентом йому було поставлено запитання, чи зможе запланована в ЄС "антидронна стіна" захищати не тільки східний фланг Євросоюзу, але і країни в глибині Західної Європи.

За словами представника ЄК, поява неопізнаних БПЛА торкнулася не тільки Бельгії, але і Німеччини, які не належать до "прикордонних держав" ЄС, це була "загроза для Європейського союзу в цілому", що свідчить про необхідність при створенні "антидронової стіни" проявити "360-градусний підхід", до якого закликає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У п'ятницю бельгійські ЗМІ повідомили, що в ніч на 3 жовтня поблизу військової бази Ельзенборн було помічено кілька дронів. Інформацію підтвердив міністр оборони Тео Франкен, зазначивши, що походження дронів поки невідоме.

"Ми зараз проводимо поглиблене розслідування, щоб визначити, що сталося, яка була мета і чому ці дрони опинилися там", - наводить його слова телеканал RTBF.

"Нам необхідно інвестувати в системи виявлення і зміцнювати наші можливості по боротьбі з дронами, щоб при необхідності можна було знищувати ці апарати. Я активно працюю над цим, але це вимагає часу", - заявив Франкен.

Теги: #захист #дрони #європа

