Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

Фото: Київська ОВА

Електропостачання м. Славутич після ворожої атаки 1 жовтня наразі відновлено частково - заживлено об’єкти критичної інфраструктури (водоканал, лікарня, дві школи) та головна каналізаційно-насосна станція, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Після ворожої атаки 1 жовтня на мирний Славутич працюємо без зупинки над ліквідацією наслідків. (…) Наразі частково відновлено електропостачання Славутича. Заживлено об’єкти критичної інфраструктури (водоканал, лікарня, дві школи). Головна каналізаційно-насосна станція підключена до загальних мереж електроживлення", - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, місто живе, магазини працюють, на полицях — продукти, на заправках — паливо, логістика налагоджена й працює безперебійно, маломобільні хворі забезпечені гарячим харчуванням.

У місті розгорнуто 10 стаціонарних пунктів незламності та 5 мобільних пунктів ДСНС. Сюди вже звернулося за допомогою 3035 людей, які потребують тепла, зв’язку, підтримки.

Як повідомлялося, у середу, 1 жовтня, росіяни атакували дронами місто Славутич, унаслідок чого місто залишилося без світла та води. У Міністерстві енергетики повідомили про блекаут на ЧАЕС, який стався через удар по Славутичу. Зранку 2 жовтня Міненерго повідомило, що на всіх об’єктах ЧАЕС відновлено електропостачання - блекаут там тривав понад три години.