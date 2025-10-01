Інтерфакс-Україна
Події
18:10 01.10.2025

Місто Славутич без світла після удару окупантів по електропідстанції, подача води обмежена – мер

2 хв читати
Місто Славутич без світла після удару окупантів по електропідстанції, подача води обмежена – мер

Російські окупанти завдали удару по місту Славутич Київської області, внаслідок чого воно було знеструмлене, повідомив мер міста Юрій Фомічев у середу.

"Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків пожежі. Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв'язку", - написав Фомічев у Facebook.

За його словами, в місті розгортаються "пункти незламності", де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.

"Прошу терпіння, все це потребує часу. Вистоїмо, як вистояли в 22-гому році", - переконаний Фомічев, розцінивши удар по місту як залякування з боку окупантів перед опалювальним сезоном.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус написав у Телеграмі: "Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання".

Славутич є ексклавом Київської області, оточений з усіх боків територією Чернігівської області.

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник повідомив, що наразі внаслідок удару без світла залишилося близько 20 тисяч місцевих жителів.

За його словами, внаслідок ворожого удару постраждалих серед населення немає.

"Фахівці вже готуються до підключення міста до резервного джерела. Це потребує часу, тож одразу було дано розпорядження, аби об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на генератори й не зупиняли своєї роботи. Водопостачання буде відновлено до 19:00. Подача води здійснюватиметься за графіком", - написав Калашник у Телеграм.

Також голова обладміністрації повідомив про взаємодію з мобільними операторами, "аби зв’язок у Славутичі залишався стабільним і люди не втрачали контакту з рідними".

Теги: #атака_рф #славутич

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 30.09.2025
В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

18:44 30.09.2025
Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

18:23 30.09.2025
Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

18:13 30.09.2025
В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

19:46 26.04.2024
Зеленський доручив Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення "Славутич - Київ"

Зеленський доручив Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення "Славутич - Київ"

12:40 14.07.2023
У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

07:27 28.03.2022
Російські окупанти залишили Славутич

Російські окупанти залишили Славутич

21:50 26.03.2022
Російські військові окупували Славутич, підтверджено загибель трьох людей

Російські військові окупували Славутич, підтверджено загибель трьох людей

14:08 26.03.2022
Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

Жителі Славутича чинять героїчний спротив загарбникам - Арестович

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Парафіяльна громада костелу св. Миколая виконала протиаварійні роботи не дочекавшись допомоги Мінкульту

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

Виробник дронів "Генерал Черешня" запустив академію для пілотів дронів-перехоплювачів

Понад 22 тис окупантів та 3,4 тис техніки знищено у вересні в зоні відповідальності ОСУВ "Дніпро"

На Житомирщині засуджено до 5 років ув’язнення військового, який організував схему незаконних виплат військовослужбовцям

Сапери розмінували рекордні за площею агроугіддя на 1,7 тис. га у Харківській області

Поліція викрила жителя Києва, який за завданням спецслужб РФ підпалив два військові позашляховики у Шевченківському районі

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА