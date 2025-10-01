Місто Славутич без світла після удару окупантів по електропідстанції, подача води обмежена – мер

Російські окупанти завдали удару по місту Славутич Київської області, внаслідок чого воно було знеструмлене, повідомив мер міста Юрій Фомічев у середу.

"Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків пожежі. Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам. Слідкуйте за оголошеннями. Буде живлення на системи зв'язку", - написав Фомічев у Facebook.

За його словами, в місті розгортаються "пункти незламності", де можна буде підзарядити телефони та приготувати їжу.

"Прошу терпіння, все це потребує часу. Вистоїмо, як вистояли в 22-гому році", - переконаний Фомічев, розцінивши удар по місту як залякування з боку окупантів перед опалювальним сезоном.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус написав у Телеграмі: "Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання".

Славутич є ексклавом Київської області, оточений з усіх боків територією Чернігівської області.

Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник повідомив, що наразі внаслідок удару без світла залишилося близько 20 тисяч місцевих жителів.

За його словами, внаслідок ворожого удару постраждалих серед населення немає.

"Фахівці вже готуються до підключення міста до резервного джерела. Це потребує часу, тож одразу було дано розпорядження, аби об’єкти критичної та соціальної інфраструктури перейшли на генератори й не зупиняли своєї роботи. Водопостачання буде відновлено до 19:00. Подача води здійснюватиметься за графіком", - написав Калашник у Телеграм.

Також голова обладміністрації повідомив про взаємодію з мобільними операторами, "аби зв’язок у Славутичі залишався стабільним і люди не втрачали контакту з рідними".