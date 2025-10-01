Інтерфакс-Україна
Події
22:32 01.10.2025

У Славутичі відновили водопостачання, але місто поки залишається без централізованого електропостачання

У Славутичі Київської області відновили водопостачання, але місто поки залишається без централізованого електропостачання, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Місто залишається без централізованого електропостачання. Водопостачання у Славутичі вже відновлено. Здійснюються всі оперативні роботи для якнайшвидшого відновлення енергозабезпечення. Ведуться невідкладні роботи з підключення міста до резервних джерел. Життєвоважливі об’єкти забезпечені генераторами та продовжують функціонувати", - написав він в телеграмі.

Зокрема, Центральний заклад охорони здоров’я зі світлом від альтернативних джерел і працює у штатному режимі.

Також у місті розгорнули стаціонарні пункти незламності. Кожен із них забезпечено всім необхідним, щоб підтримати людей у цій ситуації.

Крім того, в місті працює 5 супермаркетів, що переведено на цілодобовий режим, які виконують функцію пунктів незламності. Там можна зарядити телефон та отримати необхідну підтримку. Крім того, функціонують 10 повноцінних пунктів незламності, де є тепло, чай, їжа та електрика.

Також до ранку запрацюють 10 наметів ДСНС, обладнаних для тепла, їжі, чаю та електрики, а також підключенням до Starlink для стабільного інтернету. Кожен може знайти там допомогу та відчути, що ми разом у цій складній ситуації.

"Ми залучили по дві виїзні бригади від операторів "Київстар", "Vodafone" та "Lifecell" для стабільної роботи мобільного зв’язку. Якість мереж постійно моніториться - зв’язок у місті є. Додатково провели нараду з місцевими провайдерами швидкісного інтернету. Завдяки генераторам на ключових вузлах зв’язок працює стабільно, резерв є", - зазначив Калашник.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по місту Славутич Київської області, внаслідок чого воно було знеструмлене. "Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків пожежі. Ми намагаємося перейти на інші джерела, час уточнюється. Резерв водоканалу, вода буде по годинам… Буде живлення на системи зв'язку", - повідомив мер міста Юрій Фомічев.

Славутич є ексклавом Київської області, оточений з усіх боків територією Чернігівської області.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7253

Теги: #наслідки #славутич #обстріл

