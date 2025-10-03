Інтерфакс-Україна
Події
13:59 03.10.2025

На поновлювальні роботи в Одесі необхідно більше 130 млн грн - мер

2 хв читати
На поновлювальні роботи в Одесі необхідно більше 130 млн грн - мер

За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат на роботи з поновлення пошкоджених негодою будинків та квартир в Одесі перевищує 130 млн грн, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Внаслідок негоди пошкоджено 868 будинків, з них: 286 — приватні оселі, 582 — багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири. На цей момент обстежено 701 будинок — це 75% від загальної кількості. Відкачування води потребують ще 30 будинків, з них 14 — приватні. Потреба в заміні газових котлів становить 70 одиниць різних моделей. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат перевищує 130 млн грн", - написав він у телеграм-каналі щодо оперативної інформації станом на 12:00 3 жовтня.

Як зазначив Труханов, за офіційними даними, внаслідок негоди в місті Одеса загинуло 9 осіб, серед них — одна дитина, травмовано 3 особи, щодо ще двох осіб, тіла яких було виявлено, слідство встановлює обставини смерті. За попередніми даними смерть настала з інших причин.

"Я підписав розпорядження про надання фінансової підтримки родинам загиблих — по 100 тис. грн. ", - додав Труханов.

За даними Труханова, на місцях працюють відповідні служби. "Також можна звернутися безпосередньо до своєї районної адміністрації — там власникам постраждалих домогосподарств допоможуть оформити документи на матеріальну допомогу з міського бюджету: для квартир — до 87,5 тис. грн, для приватних будинків — до 190 тис. грн.

Наразі без електропостачання залишаються 220 споживачів, з них 203 — квартири.

Заклади освіти працюють очно, за винятком 8 шкіл, які перейшли на дистанційне навчання, та двох дитячих садків. Медичні заклади працюють у штатному режимі. Відкрито 160 пунктів незламності. Загальна кількість відвідувань з моменту відкриття — 270 осіб.

"Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди: прибирають гілки та дерева, відновлюють дороги, сушать підвальні та цокольні приміщення. Зранку працюють 78 одиниць техніки та понад 800 осіб. В Київському районі вивезено понад 230 кубометрів побутового та будівельного сміття. Робота триватиме без зупинки і вихідних. За попередніми оцінками, нам знадобиться ще два тижні, переважно на ліквідацію наслідків в приватному секторі", - зазначив Труханов.

Теги: #труханов #одеса #негода #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 03.10.2025
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

09:45 03.10.2025
ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

19:40 02.10.2025
Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

14:18 02.10.2025
Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" відновлено

Онлайн-сервіси "Укрзалізниці" відновлено

12:38 02.10.2025
Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

11:27 02.10.2025
Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

11:12 02.10.2025
В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

10:24 02.10.2025
Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

09:33 02.10.2025
Роботу інтернету в Афганістані відновлено

Роботу інтернету в Афганістані відновлено

18:37 01.10.2025
Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

ОСТАННЄ

Роботодавець зобов'язаний виплачувати зарплату працівникам, які не можуть виконувати обов'язки через воєнний стан та окупацію

СБУ затримала посадовця Мін'юсту, який займався схемами для ухилянтів

Далекобійні дрони СБУ уразили один із провідних НПЗ РФ — "Орськнафтооргсинтез"

Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

В Києві судитимуть 23-річного чоловіка, який за завданням псевдопрацівників СБУ підпалив двері квартири "зрадника"

АМКУ розпочав розгляд справи проти 5-ти найбільших аптечних мереж

Продавчиня із Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста - СБУ

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

Інформація про захоплення росіянами Вербового не відповідає дійсності – 110-та ОМБр

Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА