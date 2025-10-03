На поновлювальні роботи в Одесі необхідно більше 130 млн грн - мер

За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат на роботи з поновлення пошкоджених негодою будинків та квартир в Одесі перевищує 130 млн грн, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Внаслідок негоди пошкоджено 868 будинків, з них: 286 — приватні оселі, 582 — багатоквартирні будинки, в яких постраждало 723 квартири. На цей момент обстежено 701 будинок — це 75% від загальної кількості. Відкачування води потребують ще 30 будинків, з них 14 — приватні. Потреба в заміні газових котлів становить 70 одиниць різних моделей. За попередніми розрахунками, загальна сума необхідних витрат перевищує 130 млн грн", - написав він у телеграм-каналі щодо оперативної інформації станом на 12:00 3 жовтня.

Як зазначив Труханов, за офіційними даними, внаслідок негоди в місті Одеса загинуло 9 осіб, серед них — одна дитина, травмовано 3 особи, щодо ще двох осіб, тіла яких було виявлено, слідство встановлює обставини смерті. За попередніми даними смерть настала з інших причин.

"Я підписав розпорядження про надання фінансової підтримки родинам загиблих — по 100 тис. грн. ", - додав Труханов.

За даними Труханова, на місцях працюють відповідні служби. "Також можна звернутися безпосередньо до своєї районної адміністрації — там власникам постраждалих домогосподарств допоможуть оформити документи на матеріальну допомогу з міського бюджету: для квартир — до 87,5 тис. грн, для приватних будинків — до 190 тис. грн.

Наразі без електропостачання залишаються 220 споживачів, з них 203 — квартири.

Заклади освіти працюють очно, за винятком 8 шкіл, які перейшли на дистанційне навчання, та двох дитячих садків. Медичні заклади працюють у штатному режимі. Відкрито 160 пунктів незламності. Загальна кількість відвідувань з моменту відкриття — 270 осіб.

"Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди: прибирають гілки та дерева, відновлюють дороги, сушать підвальні та цокольні приміщення. Зранку працюють 78 одиниць техніки та понад 800 осіб. В Київському районі вивезено понад 230 кубометрів побутового та будівельного сміття. Робота триватиме без зупинки і вихідних. За попередніми оцінками, нам знадобиться ще два тижні, переважно на ліквідацію наслідків в приватному секторі", - зазначив Труханов.