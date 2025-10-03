Інтерфакс-Україна
Події
13:23 03.10.2025

Продавчиня із Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ще одну агентку російської воєнної розвідки: 53-річна продавчиня зі Слов'янська наводила ворожі удари по лікарнях міста, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в п'ятницю українська спецслужба інформує, що жінка чекала на повну окупацію регіону, а в поле зору ворожої розвідки попала, коли "зливала" наслідки ворожих "прильотів" по місту.

"Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони. Щоб отримати таку інформацію, вона "втемну" випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої меддопомоги", - зазначає СБУ.

Крім цього, як зазначають у відомстві, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному "звіті".

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку.

Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським гру.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

