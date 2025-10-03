Інтерфакс-Україна
Події
12:01 03.10.2025

Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

1 хв читати
Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Станом на 3 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії, повідомило Міністерство енергетики України.

"Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, РФ 3 жовтня завдала ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по об’єктах газотранспортної інфраструктури. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Водночас НЕК "Укренерго" повідомила, що станом на ранок 3 жовтня внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб’єктах найсуттєвіші.

За інформацією Міненерго, в Україні в цілому ведеться комплексна підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону: здійснюються ремонтні роботи на об’єктах, формуються резерви обладнання та джерел живлення, посилюється захист критичних об’єктів.

Теги: #обмеження #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 02.10.2025
Міненерго узгодило з НР "Укренерго" пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника

Міненерго узгодило з НР "Укренерго" пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника

14:06 30.09.2025
Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

11:41 30.09.2025
РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

14:47 29.09.2025
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

15:29 28.09.2025
Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

12:21 28.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

22:27 25.09.2025
Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

12:19 25.09.2025
Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

16:16 22.09.2025
Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

Міненерго відкликало свого представника Бойка з НР "Укренерго"

23:16 18.09.2025
Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Повідомлено про підозру 12 посадовцям комунальних підприємств Києва за розтрату майже 73 млн грн - прокуратура

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

У Полтаві через атаку РФ зазнав пошкоджень Свято-Миколаївський храм ПЦУ, збудований у 1774р.

Затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030р

Судитимуть експосадовця відомчої лікарні м.Дніпро, який вимагав хабар у пораненого бійця - ДБР

На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

У Львові судитимуть лікарів, які ставили фіктивні діагнози ухилянтам

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

В Києві затримали двох учасників угруповання, яке продавало психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА