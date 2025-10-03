Обмеження споживання е/е діють в окремих областях у п'ятницю – Міненерго

Станом на 3 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії, повідомило Міністерство енергетики України.

"Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, РФ 3 жовтня завдала ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики у кількох областях, зокрема, по об’єктах газотранспортної інфраструктури. Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків.

Водночас НЕК "Укренерго" повідомила, що станом на ранок 3 жовтня внаслідок ворожих ракетно-дронових ударів є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де пошкодження на енергооб’єктах найсуттєвіші.

За інформацією Міненерго, в Україні в цілому ведеться комплексна підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону: здійснюються ремонтні роботи на об’єктах, формуються резерви обладнання та джерел живлення, посилюється захист критичних об’єктів.