10:36 03.10.2025

РФ масовано атакувала енергоінфраструктуру у кількох областях, зокрема, газотранспортні об'єкти – Міненерго

РФ в ніч на 3 жовтня завдала ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях, зокрема, по об’єктах газотранспортної інфраструктури, повідомило Міністерство енергетики України у п'ятницю.

"Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, в ніч на п'ятницю, зокрема, опинилася під масованою атакою російських крилатих ракет та дронів Полтавська область.

