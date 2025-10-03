АМКУ оштрафував 2 компанії на 16 млн грн за змову при постачанні медтоварів держагентству

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Фармєдіс" та ТОВ "ДМ-Проєкт" на загальну суму 16,11 млн грн за змову при постачанні медтоварів Держагентству інфраструктурних проєктів.

Як повідомляє АМКУ, відповідне рішення комітет прийняв на засіданні в четвер.

Згідно із повідомленням, компанії брали участь у двох торгах щодо постачання медичних матеріалів Держагентству, за результатом яких замовник уклав договори з ТОВ "Фармєдіс".

"Під час розгляду справи АМКУ встановив, що товариства під час підготовки та участі в торгах діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції між ними", - уточнює АМКУ.