Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

Станом на ранок 3 жовтня Шосткинський та Конотопський (частково) райони Сумської області продовжують залишатися знеструмленими після ударів РФ, повідомило АТ "Сумиобленерго" в п'ятницю.

"Через удари армією РФ по критичній інфраструктурі знеструмлено Конотопський (частково) та Шосткинський райони. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначили у компанії.

Компанія звернулася до споживачів з проханням у "пікові" години споживання (з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00), а також у важкі дні після обстрілів раціонально використовувати електроенергію, що допоможе зменшити навантаження на мережі та стабілізувати систему.

Як повідомлялося, прем'єрка Юлія Свириденко 2 жовтня повідомила, що станом на вечір у четвер було повністю відновлено електропостачання у Конотопському та Шосткинському районах Сумщини, що залишились без світла через ворожу атаку уночі.

"Ворог і далі цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі. Працюємо, щоб убезпечити систему від нових загроз. Що маємо станом на зараз: у Сумській області вночі росіяни атакували енергооб’єкти. Конотопський та Шосткинський райони були частково без світла. Наразі повністю відновлено електропостачання", - написала вона у телеграм-каналі у четвер увечері.

Крім того, закож за її даними, у Чернігівській області через російський обстріл продовжується відновлення енергомереж, розгортаються пункти незламності в окремих районах. У Славутичі постачання відновлено на об'єктах критичної інфраструктури. Енергетики працюють, щоб заживити місто повністю.