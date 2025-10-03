3 жовтня: Міжнародні та церковні свята, історичні події

3 жовтня в Україні відзначають День техніків. Ще сьогодні Всесвітній день грибників, Всесвітній день тверезості, Всесвітній день смузі, Всесвітній день усмішки.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Діонісія Ареопагіта.

День 1317 Російська агресія - Day 1317 Russian aggression

Національне свято Федеративної Республіки Німеччина. День німецької єдності.

Національне свято Республіки Корея. День заснування Нації.

Національне свято Республіки Ірак. День Республіки.

День техніків

3 жовтня в Україні святкують День техніків. Це свято було запроваджено 1998 року з метою підтримки старшокласників у виборі технічної освіти та кар’єри. Цього дня вшановують працівників технічних професій - інженерів, електриків, ІТ-спеціалістів, автослюсарів та багато інших.

Всесвітній день грибників

Неофіційне свято любителів збирання грибів. Цей день є чудовою нагодою для активного відпочинку на природі та насолоди грибним сезоном.

Всесвітній день усмішки

Всесвітній день усмішки з’явився у 1999 році. Завжди випадає на п’ятницю, оскільки п’ятниця сама по собі сприяє усмішкам (попереду два вихідних дні), а жовтень у багатьох є початком сезонної депресії, а День усмішки має цю депресію ліквідувати.

Всесвітній день тверезості

Цей день присвячений заохоченню людей утримуватися від вживання алкоголю та роздумам про історію рухів за тверезість у всьому світі.

Мета дня - привернення уваги до проблеми алкоголізму та його негативного впливу на здоров’я і життя. Це також нагода для поширення інформації про переваги здорового способу життя та підтримки тих, хто прагне подолати залежність.

Рухи за поміркованість, особливо популярні в англомовних і скандинавських країнах, очолювалися переважно релігійними лідерами і мали на меті пропагувати помірне вживання алкоголю, а деякі виступали за його повну заборону. Такі організації, як Антисалунська ліга, Євангельський союз тверезості, Народно-демократична ліга тверезості та Жіночий християнський союз тверезості, були створені під час дії сухого закону для підтримки ідеалів тверезості.

Ці організації вважали, що алкоголь є причиною багатьох суспільних негараздів, і успішно переконували уряди заборонити продаж алкоголю в різних регіонах. Втім, у багатьох країнах заборона на продаж алкоголю не спрацювала, що призвело до нелегального виробництва та інших проблем.

Деякі країни, зокрема Ємен, Об’єднані Арабські Емірати, Пакистан, Сомалі, Лівія, Бангладеш і деякі штати Індії, досі зберігають заборону на продаж алкоголю.

Всесвітній день смузі

Заснований 2015 року канадським молекулярним токсикологом та експертом з питань здоров’я Реєм Мехтою. Метою цього дня є популяризація смузі як смачного та корисного напою, який можна легко включити до щоденного раціону.

Смузі — це напій, який зазвичай готують з фруктів, овочів, йогурту або молока, і він багатий на вітаміни та мінерали.

Концепція смузі вперше з’явилася в США приблизно в 1930-х роках, коли магазини здорового харчування на Західному узбережжі почали адаптувати бразильські рецепти пюреподібних фруктових напоїв. Винахід блендера та доступних домашніх холодильників у дозволив багатьом американським домогосподарствам насолоджуватися змішаними напоями вдома.

Уперше смузі було згадане приблизно у 30-х роках минулого століття, хоча на той час напій ще не був таким широко розповсюдженим. Але реклама та активні продажі зробили своє – після 60-х років 20 століття люди почали цікавитись здоровим харчуванням й звернули увагу на смузі.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Томаса Клейтона Вулфа (1900-1938), американського письменника;

125 років від дня народження Михайла Олександровича Донця (1900-1981), українського режисера, актора;

80 років від дня народження Юрія Васильовича Діденка (1945), українського графіка, дизайнера.

Ще в цей день:

1906 - Міжнародним сигналом лиха затверджують сигнал SOS (раніше діяв сигнал CQD);

1917 - У Чигирині розпочинається Всеукраїнський з'їзд козацтва, під час якого затверджують статут організації й обирають її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським;

1925 - Відкривають Харківський державний театр опери та балету;

1926 - У Празі розпочинається Перший український науковий з'їзд;

1929 - Королівство сербів, хорватів і словенців набуває офіційної назви Югославія;

1932 - Королівство Ірак отримує повну незалежність від Великої Британії;

1935 - Початок італійсько-абіссинської війни;

1942 - Німці вперше випробовують ракету Фау-2;

1945 - Створюють Всесвітню федерацію профспілок;

1952 - Велика Британія проводить випробування своєї першої ядерної бомби;

1952 - У Лос-Анджелесі роблять перший відеозапис на магнітну стрічку;

1990 - Завершується процес об'єднання Східної і Західної Німеччини, щорічно святкується як День Німецької єдності;

2003 - Філософ, доцент кафедри культури ЛНУ ім. Івана Франка, Станіслав Шендрик вчиняє акт самоспалення на знак протесту проти незаконного продажу міською владою земельної ділянки, яка належала йому згідно із судовим рішенням;

2013 - Україна стає асоційованим членом CERN.

Церковне свято:

3 жовтня в церковному календарі день пам’яті святого священномученика Діонісія Ареопагіта. Діонісій - один із сімдесяти апостолів, відомий як яскравий представник апофатичного богослов’я в християнстві.

Діонісій Ареопагіт шанується православною церквою як священномученик, оскільки він постраждав за свою віру. Його життя і діяльність мали великий вплив на розвиток християнської теології та філософії.

Діонісій був афінським аристократом і членом Ареопагу, стародавнього суду Афін, який розглядав справи, пов'язані з моральними і релігійними питаннями. Діонісій став християнином після проповіді апостола Павла, описаної в Діяннях апостолів. Його перетворення стало важливим свідченням для християнства.

Після прийняття віри він став першим єпископом Афін. Діонісій активно проповідував християнство, залучав до нього багатьох прихильників. За свідченням традиції, Діонісій зазнав гонінь за свою віру і, врешті-решт, став мучеником. Його смерть сталася за часів імператора Діоклетіана, коли християни зазнавали жорстоких переслідувань.

Іменини: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро.