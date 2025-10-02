Наглядова Рада НЕК "Укренерго" призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками.

"У рамках зобовʼязання щодо посилення корпоративного управління та прозорості наглядова рада ухвалила рішення призначити шостого члена правління на посаду директора з управління ризиками (ChiefRisk Officer)", - йдеться в заяві НР у четвер увечері, розміщеній в інформ ресурсах "Укренерго".

В повідомленні не називається прізвище шостого члена правління, але за інформацією джерел Енергореформи це може бути Сергій Лопушенко, начальник відділу внутрішнього аудиту НЕК.

Крім того, НР зазначила, що ухвалила рішення продовжити повноваження Віталія Зайченка на посаді голови правління НЕК "Укренерго". Також вказується, що було виконано розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також враховано позиції Регулятора (НКРЕКП) та суду.

"Наглядова рада залишається відданою захисту критичної інфраструктури, підтримці фінансової стійкості та збереженню довіри громадян України та міжнародних партнерів", - підкреслюється в заяві.

НР наголосила, що Міністерство енергетики як акціонер і Наглядова рада як незалежний орган нагляду та ухвалення рішень мають повною мірою поважати ролі одне одного. Як зазначається в заяві, це вкрай необхідно для забезпечення належного корпоративного управління, ефективного управління ризиками та недопущення неприйнятного впливу.

Як повідомлялося, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени правління компанії залишилися виконувати свої обов’язки. Наглядова рада відмінила своє рішення про звільнення Зайченка та правління НЕК, прийняте 26 вересня.

Голова наглядової ради Єппе Кофод у мережі Linkedin зранку 2 жовтня повідомив, що покидає Україну.

"Після кількох напружених днів у Києві я залишаю Україну. Це була дуже складна робота голови наглядової ради НЕК "Укренерго", з надзвичайно складними питаннями на порядку денному. Детальніше про це пізніше", – написав Кофод.

Як пояснювала НР, рішення від 26 вересня про звільнення Зайченка було прийняте на фоні корпоративного конфлікту та втрати ним довіри НР.

Тоді рада призначила члена правління Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки керівника.

27 вересня НР заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго, маючи на увазі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які прес-релізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії.

Через рішення про проведення засідань НР офлайн у Києві (оскільки четверо незалежних членів живуть за кордоном), вона не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення попереднього.

Господарський суд м.Києва заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії. Таке рішення прийняте 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", – наголосив національний енергорегулятор НКРЕКП у своїй заяві, розміщеній на сайті зранку 29 вересня.

Крім Зайченка і Брехта, в правління компанії, формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.