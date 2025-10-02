Інтерфакс-Україна
Події
22:00 02.10.2025

Наглядова Рада НЕК "Укренерго" призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками

3 хв читати

Наглядова Рада НЕК "Укренерго" призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками.

"У рамках зобовʼязання щодо посилення корпоративного управління та прозорості наглядова рада ухвалила рішення призначити шостого члена правління на посаду директора з управління ризиками (ChiefRisk Officer)", - йдеться в заяві НР у четвер увечері, розміщеній в інформ ресурсах "Укренерго".

В повідомленні не називається прізвище шостого члена правління, але за інформацією джерел Енергореформи це може бути Сергій Лопушенко, начальник відділу внутрішнього аудиту НЕК.

Крім того, НР зазначила, що ухвалила рішення продовжити повноваження Віталія Зайченка на посаді голови правління НЕК "Укренерго". Також вказується, що було виконано розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також враховано позиції Регулятора (НКРЕКП) та суду.

"Наглядова рада залишається відданою захисту критичної інфраструктури, підтримці фінансової стійкості та збереженню довіри громадян України та міжнародних партнерів", - підкреслюється в заяві.

НР наголосила, що Міністерство енергетики як акціонер і Наглядова рада як незалежний орган нагляду та ухвалення рішень мають повною мірою поважати ролі одне одного. Як зазначається в заяві, це вкрай необхідно для забезпечення належного корпоративного управління, ефективного управління ризиками та недопущення неприйнятного впливу.

Як повідомлялося, голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко та члени правління компанії залишилися виконувати свої обов’язки. Наглядова рада відмінила своє рішення про звільнення Зайченка та правління НЕК, прийняте 26 вересня.

Голова наглядової ради Єппе Кофод у мережі Linkedin зранку 2 жовтня повідомив, що покидає Україну.

"Після кількох напружених днів у Києві я залишаю Україну. Це була дуже складна робота голови наглядової ради НЕК "Укренерго", з надзвичайно складними питаннями на порядку денному. Детальніше про це пізніше", – написав Кофод.

Як пояснювала НР, рішення від 26 вересня про звільнення Зайченка було прийняте на фоні корпоративного конфлікту та втрати ним довіри НР.

Тоді рада призначила члена правління Олексія Брехта тимчасово виконуючим обов’язки керівника.

27 вересня НР заявила про нові перешкоди у її роботі з боку акціонера компанії Міненерго, маючи на увазі розпорядження міністра проводити засідання винятково в офісі компанії в Києві, а також погоджувати з ним будь-які прес-релізи чи інші матеріали, які мають бути опубліковані на офіційному сайті компанії.

Через рішення про проведення засідань НР офлайн у Києві (оскільки четверо незалежних членів живуть за кордоном), вона не змогла провести заплановане термінове засідання вранці 27 вересня 2025 року, щоб сформувати нове правління компанії після звільнення попереднього.

Господарський суд м.Києва заборонив НЕК "Укренерго", а також будь-якій іншій особі та всім без винятку реєстраторам та виконавчим органам, здійснювати реєстраційні дії на підставі рішення наглядової ради від 26 вересня про звільнення правління компанії. Таке рішення прийняте 29 вересня на підставі заяви Міністерства енергетики.

"Раптові кадрові рішення щодо голови та членів правління НЕК "Укренерго" виглядають як порушення правил сертифікації, що потребує додаткового вивчення. Такий розвиток подій поставить під загрозу довіру міжнародних партнерів та наражає на небезпеку імпорт електроенергії напередодні опалювального сезону", – наголосив національний енергорегулятор НКРЕКП у своїй заяві, розміщеній на сайті зранку 29 вересня.

Крім Зайченка і Брехта, в правління компанії, формування якого завершилося нещодавно, входять Олег Павленко, Олег Скрипник та Іван Юрик.

Теги: #призначення #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 02.10.2025
Міненерго узгодило з НР "Укренерго" пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника

Міненерго узгодило з НР "Укренерго" пріоритети діяльності й вітає її рішення продовжити роботу Зайченка як керівника

15:44 02.10.2025
Голова правління "Укренерго" Зайченко та члени правління продовжують працювати

Голова правління "Укренерго" Зайченко та члени правління продовжують працювати

14:58 02.10.2025
НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

14:06 30.09.2025
Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

Госпсуд Києва за заявою Міненерго заборонив реєструвати зміни правління "Укренерго" за рішенням наглядради

11:41 30.09.2025
РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

РФ завдала ударів по енергооб'єктах на Чернігівщині, є відключення

14:30 29.09.2025
Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

11:12 29.09.2025
НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

НКРЕКП найближчим часом розгляне відповідність законодавству зміни наглядовою радою керівництва "Укренерго"

15:29 28.09.2025
Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

Міненерго спростовує надходження від НР "Укренерго" офіційних документів з питань звільнення керівництва компанії

12:21 28.09.2025
Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

Наглядова рада "Укренерго" заявила про перешкоджання її роботі з боку Міненерго

15:29 22.09.2025
Кабмін призначив Дубогриза заступником міністра розвитку

Кабмін призначив Дубогриза заступником міністра розвитку

ВАЖЛИВЕ

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

ОСТАННЄ

Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері

Ніжин повністю знеструмлений, через це воду подаватимуть за графіком двічі на день

На Харківщині планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

Сирський: Більшість ворожих ударних БпЛА знищується за допомогою перехоплювачів, наразі збільшуємо їх кількість

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА