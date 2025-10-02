Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері. Про це Сибіга написав на платформі X в четвер.

"Після жорстокого нападу на синагогу в Йом-Кіпур Україна висловлює свою солідарність з Великою Британією, містом Манчестер та єврейськими громадами по всій Великій Британії. Наші серця з родинами жертв. Ми рішуче засуджуємо будь-які акти антисемітизму та насильства. Терор ніколи не переможе наші спільні цінності та єдність", - написав Сибіга на X.

Як повідомлялося, в Манчестері, у Великій Британії, чоловік напав на відвідувачів синагоги, внаслідок чого двоє людей загинули. Поліція кваліфікувала інцидент як терористичну атаку.