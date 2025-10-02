Інтерфакс-Україна
Події
21:53 02.10.2025

Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері

1 хв читати
Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про солідарність України з Великою Британією у зв'язку з терористичним інцидентом в Манчестері. Про це Сибіга написав на платформі X в четвер.

"Після жорстокого нападу на синагогу в Йом-Кіпур Україна висловлює свою солідарність з Великою Британією, містом Манчестер та єврейськими громадами по всій Великій Британії. Наші серця з родинами жертв. Ми рішуче засуджуємо будь-які акти антисемітизму та насильства. Терор ніколи не переможе наші спільні цінності та єдність", - написав Сибіга на X.

Як повідомлялося, в Манчестері, у Великій Британії, чоловік напав на відвідувачів синагоги, внаслідок чого двоє людей загинули. Поліція кваліфікувала інцидент як терористичну атаку.

 

Теги: #заява #британія #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 02.10.2025
У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

У Великій Британії чоловік напав на відвідувачів синагоги, двоє людей загинули, троє поранені

19:47 01.10.2025
Британська компанія планує доправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності

Британська компанія планує доправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності

17:57 30.09.2025
ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

17:22 30.09.2025
Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

Україна закликала не допустити обрання представників РФ та Білорусі до керівних органів Європейської федерації гімнастики

10:12 30.09.2025
СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

СБУ та Нацполіція викрили посадовця МЗС України, який "легалізовував" росіян в країнах ЄС

02:45 30.09.2025
Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

23:58 29.09.2025
Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

Сибіга провів зустріч з Сікорським і Будрісом в форматі Люблінського трикутника

22:55 28.09.2025
Україна звернеться до штаб-квартир міжнародних ЗМІ через незаконне перетинання кордону журналістами - МЗС

Україна звернеться до штаб-квартир міжнародних ЗМІ через незаконне перетинання кордону журналістами - МЗС

19:28 27.09.2025
Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

22:03 26.09.2025
Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

Зеленський: Орбан блокує шлях України до ЄС через вибори

ОСТАННЄ

Наглядова Рада НЕК "Укренерго" призначила шостого члена правління компанії на посаду директора з управління ризиками

Ніжин повністю знеструмлений, через це воду подаватимуть за графіком двічі на день

На Харківщині планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку

Президенти України та Кіпру обговорили оборонну співпрацю й спільні інфраструктурні проєкти

Сирський: Більшість ворожих ударних БпЛА знищується за допомогою перехоплювачів, наразі збільшуємо їх кількість

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Затримано водія Mercedes-Benz, який побив велосипедиста, нова підозра - залишення постраждалого у небезпеці - прокуратура

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

Нардеп Фріз: Військові частини мають отримувати частину ПДФО безпосередньо

Мерц вважає, що конкретне рішення щодо використання активів РФ буде ухвалено за три тижні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА