21:06 02.10.2025

На Харківщині планується розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку

У Харківській області планується розширення примусової евакуації сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"На Куп’янському та Ізюмському напрямках триває евакуація. Плануємо розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Разом з тим, він запевнив що Куп’янськ перебуває під контролем українських військових.

 

Теги: #харківська_область #евакуація

