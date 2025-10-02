Єврокомісія не має намірів конфіскувати росактиви, тому погрози Москви конфіскувати європейські не мають під собою підстав - речник

Європейська комісія не має ані планів, ані намірів конфіскувати іммобілізовані російські активи в рамках пропозиції щодо репатріаційного кредиту Україні, тому погрози Росії відреагувати шляхом конфіскації європейських не мають під собою підстав.

Це випливає зі слів речника Європейської комісії Балаша Узварі у четвер в Брюсселі, який прокоментував на прохання журналістів відповідні заяви Москви.

"Дійсно, звичайно, ми дуже уважно стежимо за повідомленнями ЗМІ з цього питання і бачили ознаки того, що Росія справді планує націоналізувати та продати активи, що належать іноземним державам... Дозвольте мені внести деякі застереження до цих дебатів. Я думаю, що коли ми дивимося на повідомлення ЗМІ, які надійшли вчора, стає зрозуміло, що ми говоримо про різні речі. Росіяни говорять про приватні активи. Ми говоримо не про приватні активи - ми говоримо про суверенні активи. Росіяни говорять про конфіскацію, вилучення. Це не те, що ми робимо. Це не те, що ми маємо на увазі. Тож є деякі фундаментальні відмінності", - пояснив Узварі.

Головний речник Єврокомісії Паула Піньйо також прокоментувала на прохання журналістів позицію прем’єр-міністра Бельгії Барда Де Вейвера, який у Стокгольмі на пресконференції в середу висловив занепокоєння щодо репараційної позики для України, зокрема й через те, що більшість російських активів перебуває в Бельгії в Euroclear. Зокрема, вона вказала, що це запитання вже отримала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також у четвер в Стокгольмі на пресконференції по завершенню неформального засідання Європейської ради.

"Президент фон дер Ляєн дуже чітко сказала, що стосовно Бельгії абсолютно зрозуміло, і я цитую її, абсолютно зрозуміло, що Бельгія не може бути єдиною державою-членом, яка несе ризик, але ризики мають бути покладено на ширші плечі", - нагадала Піньйо.

За її словами, Єврокомісія розглядає всі ризики, і робота над пропозицією ще продовжується, адже в середу в Копенгагені відбулося перше її обговорення. "Пропозиція, над якою ми працюємо, також відображатиме обговорення, яке відбулося вчора з цього питання на неформальній Європейській раді.

Її роз’яснення доповнив Узварі, сказавши: "Ніхто не очікує, що Бельгія візьме на себе ризик самостійно. Президент у своїй промові сказала, що ми розглядаємо принцип колективного розподілу ризиків, і це залишається рушійною силою цієї ініціативи. Як це буде реалізовано на практиці, я, звичайно, наразі не можу спекулювати. Існують різні варіанти, як це зробити, але сьогодні ми не зможемо надати вам жодних додаткових деталей".

Речник підтвердив, що переважна більшість іммобілізованих російських активів (йдеться приблизно про EUR170 млрд – ІФ-У), "якщо говорити про європейську юрисдикцію або юрисдикцію ЄС, знаходиться в EuroClear". "Але знову ж таки, наша пропозиція перебуває в процесі розробки, і ми не можемо наразі робити припущення, якої частини іммобілізованих активів торкнеться ця пропозиція. Дискусія триває. Проблема в тому, що більшість іммобілізованих активів справді знаходяться в EuroClear. Це не означає, що немає інших і що не виключено, що вони можуть бути частиною сфери застосування", - пояснив він.

Відповідаючи на запитання чи має намір Єврокомісія обговорювати це питання з країнами "Великої сімки", зокрема з Японією, де теж є іммобілізовані російські активи, Піньйо зазначила, що частка цих активів в Японії значно в меншій мірі, аніж в Європі, і повідомила, що ЄК звертається до партнерів "по всьому світу, зокрема в контексті G7 з цього питання".

Узварі підтверив, що це питання буде порушуватися на наступних зустрічах G7.