13:55 02.10.2025

ДТЕК закінчив реконструкцію 21 енергооб'єкта у Києві напередодні зими

Фото: ДТЕК

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" оновив частину електричного обладнання середнього рівня напруги (10 кВ) та реконструював 21 столичний енергооб’єкт напередодні старту опалювального сезону.

"Наразі фахівці закінчили роботи з реконструкції на 21 енергооб’єкті. Вони замінили частину старого обладнання на нове на розподільчих пунктах, трансформаторних підстанціях, а також повністю оновили три кабельні лінії", – повідомила компанія на своєму сайті.

За словами генерального директора "ДТЕК Київські електромережі" Дениса Бондаря, товариство знаходиться на завершальній стадії підготовки електромереж столиці до осінньо-зимового періоду і окрім поточних ремонтів та робіт з обслуговування, також проводить повну заміну старого обладнання електромереж на нове на енергооб’єктах.

"Зокрема, вже завершили повну заміну кабелю на трьох електролініях, оновили обладнання 10 кВ в п’яти трансформаторних підстанціях та замінили на нові системи дистанційного керування в 14 розподільчих пунктах", - зазначив він.

Під час реконструкції трьох кабельних ліній енергетики використали сучасний тип ізоляції, яка краще захищає від впливу зовнішніх факторів, зокрема, високих і низьких температур. Нові електролінії мають більшу пропускну здатність, тому є більш надійними й стійкими до перевантажень.

Як стверджують у компанії, всі вказані заходи, в комплексі із плановими ремонтами, дозволять "ДТЕК Київські електромережі" створити необхідний запас міцності напередодні старту сезону холодів й зроблять електромережу більш керованою та надійною.

Теги: #київ #дтек #ремонт

