11:32 02.10.2025

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Президент України Володимир Зеленський обговорював із президентом США Дональдом Трампом "систему озброєння великого радіусу дальності", зараз усе залежить від рішення американського лідера.

"Ми говорили з Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дуже продуктивний діалог. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення", - сказав Зеленський під час спілкування з медіа перед сьомим самітом Європейської політичної спільноти в Копенгагені.

