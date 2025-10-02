Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгаґені – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський прибув до Bella Centre в столиці Данії, де у четвер пройде сьоме засідання Європейської політичної спільноти, яке збере глав держав і урядів 47 країн Європи, та вже поспілкувався з прем’єром Данії Метте Фредеріксен.

"Він зайшов до кімнати для переговорів разом з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен та їхнім оточенням офіційних осіб", - повідомляється на сайті Данської телерадіомовної корпорації DR у четвер.

"Офіційне прибуття на саміт насправді розпочнеться незабаром. Але Зеленський прибув іншим маршрутом трохи раніше за інших. Пізніше сьогодні Зеленський також має виступити з промовою на саміті", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення проілюстроване спільною фотографією Зеленського та Фредеріксен, які спілкуються сам-на-сам в приміщенні Bella Centre.

Як повідомлялося, на засіданні Європейської політичної спільноти планується обговорити "шляхи зміцнення України, загальну ситуацію з безпекою в Європі та те, як зробити нашу Європу сильнішою та безпечнішою в геополітичній ситуації, що склалася". Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також візьме участь у заході.

Данія зараз є головуючою країною в ЄС.