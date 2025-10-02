Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

Делегація Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та Міністерства оборони України відвідала США у продовження домовленостей президентів України та Сполучених Штатів щодо реалізації президентської ініціативи "Drone Deal", повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Головна мета візиту української команди — технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація якої передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв", - написав Умєров в Телеграм у четвер.

За його словами, українська делегація мала низку зустрічей з посадовцями Пентагону, Конгресу США, військовими всіх родів та видів військ США, під час яких сторони обговорили можливість поглиблення стратегічного співробітництва та заповнення надлишкової спроможності українських підприємств-виробників дронів шляхом продажу частини виробів, а також їх подальшої спільної модернізації та розробки нових платформ.

"Україна сьогодні є світовим лідером у дронових технологіях, і наш досвід викликає високий інтерес серед союзників. Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські дрони та наземні роботизовані комплекси, у розробці й застосуванні яких Україна має унікальний практичний досвід", - наголосив Умєров.

Під час зустрічі сторони обговорили роботу механізму PURL, який передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів за рахунок коштів європейських партнерів, зокрема, плани постачання на 2026 рік і потенціал для збільшення обсягів, повідомив Умєров.

Як повідомлялося, посол України в США Ольга Стефанішина у вересні анонсувала візит української делегації в США для переговорів щодо юридичної частини домовленості стосовно спільного виробництва зброї.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом військова співпраця між Києвом та Вашингтоном (йдеться про спільне виробництво зброї, можливо, для продажу в інші країни – ІФ-У), Стефанішина сказала: "Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент підіймав це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості", - сказала посол в інтерв’ю для телемарафону.

Говорячи про те, в яких конкретно видах озброєння є інтерес США, Стефанішина повідомила, що у різних видах дронів. "До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США", - додала посол.

Зеленський під час візиту до США 25 вересня провів зустріч із представниками провідних американських компаній та анонсував створення експортних платформ в різних країнах світу, в тому числі й в США. "Наша країна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній… Я думаю, що це новий напрям для нашого бізнесу та економіки в майбутньому. Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки", – сказав президент.

Раніше він повідомляв, що українська делегація в США обговорить прискорення програми PURL та дипломатичний трек, зокрема координацію підготовки зустрічей на рівні лідерів та гарантії безпеки.