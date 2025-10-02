Інтерфакс-Україна
Події
09:52 02.10.2025

Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

3 хв читати
Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

Делегація Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та Міністерства оборони України відвідала США у продовження домовленостей президентів України та Сполучених Штатів щодо реалізації президентської ініціативи "Drone Deal", повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Головна мета візиту української команди — технічні перемовини для підготовки підписання угоди з купівлі українських дронів. Реалізація якої передбачає також можливість створення спільних українсько-американських виробництв", - написав Умєров в Телеграм у четвер.

За його словами, українська делегація мала низку зустрічей з посадовцями Пентагону, Конгресу США, військовими всіх родів та видів військ США, під час яких сторони обговорили можливість поглиблення стратегічного співробітництва та заповнення надлишкової спроможності українських підприємств-виробників дронів шляхом продажу частини виробів, а також їх подальшої спільної модернізації та розробки нових платформ.

"Україна сьогодні є світовим лідером у дронових технологіях, і наш досвід викликає високий інтерес серед союзників. Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські дрони та наземні роботизовані комплекси, у розробці й застосуванні яких Україна має унікальний практичний досвід", - наголосив Умєров.

Під час зустрічі сторони обговорили роботу механізму PURL, який передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів за рахунок коштів європейських партнерів, зокрема, плани постачання на 2026 рік і потенціал для збільшення обсягів, повідомив Умєров.

Як повідомлялося, посол України в США Ольга Стефанішина у вересні анонсувала візит української делегації в США для переговорів щодо юридичної частини домовленості стосовно спільного виробництва зброї.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалася під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом військова співпраця між Києвом та Вашингтоном (йдеться про спільне виробництво зброї, можливо, для продажу в інші країни – ІФ-У), Стефанішина сказала: "Так, обговорювалася. Достатньо детально. Наш президент підіймав це питання - була дуже жвава реакція президента США: він кілька хвилин безперервно захоплювався українською інновативністю та спроможностями і дав позитивні сигнали. Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості", - сказала посол в інтерв’ю для телемарафону.

Говорячи про те, в яких конкретно видах озброєння є інтерес США, Стефанішина повідомила, що у різних видах дронів. "До речі, це одне з питань було від президента США. Президент Зеленський сказав, що мова може йти про різні типи дронів, залежно від потреб уряду США", - додала посол.

Зеленський під час візиту до США 25 вересня провів зустріч із представниками провідних американських компаній та анонсував створення експортних платформ в різних країнах світу, в тому числі й в США. "Наша країна має сильне виробництво дронів та понад 300 технологічних компаній… Я думаю, що це новий напрям для нашого бізнесу та економіки в майбутньому. Є близько 30 великих компаній, які готові бути партнерами. І гадаю, що цього року ми відкриємо експорт наших нових технологій лише для тих країн, на які можемо розраховувати, тобто не для ворогів і не для тих, хто має з ними тісні зв’язки", – сказав президент.

Раніше він повідомляв, що українська делегація в США обговорить прискорення програми PURL та дипломатичний трек, зокрема координацію підготовки зустрічей на рівні лідерів та гарантії безпеки.

Теги: #умєров #міноборони #рнбо #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:32 02.10.2025
Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

09:37 02.10.2025
У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

22:02 01.10.2025
США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму

США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму

20:58 01.10.2025
РФ не має успіхів в Україні, тому має сісти за стіл переговорів, певен посол США при НАТО

РФ не має успіхів в Україні, тому має сісти за стіл переговорів, певен посол США при НАТО

18:29 30.09.2025
Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

14:14 30.09.2025
Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

Судитимуть експосадовців Міноборони, які завдали державі збитків на 2,4 млрд грн - ДБР

17:57 29.09.2025
Далекобійні можливості України та проблеми з виробниками обговорили на технологічній ставці - секретар РНБО

Далекобійні можливості України та проблеми з виробниками обговорили на технологічній ставці - секретар РНБО

22:31 26.09.2025
Україна планує збільшити частку контрактників у війську за підсумками набору на службу 18-24

Україна планує збільшити частку контрактників у війську за підсумками набору на службу 18-24

10:54 26.09.2025
Міноборони та "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю

Міноборони та "Спільнота Стерненка" підписали Меморандум про співпрацю

16:59 23.09.2025
Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

ППО збила 53 із 86 ворожих цілей, зафіксовано влучання 31 дрона

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 29 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Зеленський: Досвід України у знищенні ударних дронів – це перший крок до створення ефективного захисту Європи

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії "Стіну дронів", PURL та енергетичну підтримку

Лагідна українізація неприйнятна для 10% українців, прихована русифікація - для 39% - соцопитування КМІС

Мовний омбудсмен відзначає важливість українізації єврейської громади

Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 жовтня в Брюсселі

Посадовець Голосіївської РДА Києва заволодів майже 1 млн грн під час ремонту укриття

Зеленський обговорив з прем'єром Данії, як реагувати на вторгнення російських дронів

Кабмін спростив процедуру відновлювальних робіт для пошкоджених від атак будинків культурної спадщини

В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгаґені – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА