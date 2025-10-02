Дві людини загинули та ще чотири поранені через російський обстріл Херсону

Дві людини загинули, ще чотири постраждали через обстріл Херсонської області, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Комишани, Придніпровське, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Томина Балка, Широка Балка, Софіївка, Дніпровське, Олександрівка, Кізомис, Інгулець, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Осокорівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Львове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль та мопед.