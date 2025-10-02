Інтерфакс-Україна
03:23 02.10.2025

Окупанти втратили 120 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 120 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 32 наступальна дія, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 120 окупантів, з них 72 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено дві одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

Загалом протягом дня на покровському напрямку агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія. На даний час бої точаться у двох локаціях.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nwiCtDufaiGrjAoPLZoNHpUcCpZJCjFefkHzEEwzHMukZoER2xM4puekAFKampGYl

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

