Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги
Російська армія в середу обстріляла Сумську область, внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниці".
"Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність", - йдеться у повідомленні.
В УЗ повідомили, що наразі чекають на відбій тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" та продовжити рух. Відомо, що наразі затримуються чотири рейси. Серед них потяги:
№779/780 Київ-Суми (+02:57);
№787/788 Київ-Шостка (+01:05);
№773/774 Шостка-Київ (+03:30);
№143/144 Суми-Львів (+01:40).
У компанії інформують, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.
"Наші диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіку", - додали в "Укрзалізниці".
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7364