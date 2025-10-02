Інтерфакс-Україна
Події
00:27 02.10.2025

Росія обстріляла Сумську область, пошкоджена інфраструктура та затримуються потяги

1 хв читати

Російська армія в середу обстріляла Сумську область, внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниці".

"Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність", - йдеться у повідомленні.

В УЗ повідомили, що наразі чекають на відбій тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" та продовжити рух. Відомо, що наразі затримуються чотири рейси. Серед них потяги:

№779/780 Київ-Суми (+02:57);

№787/788 Київ-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Київ (+03:30);

№143/144 Суми-Львів (+01:40).

У компанії інформують, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.

"Наші диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіку", - додали в "Укрзалізниці".

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7364

Теги: #сумська #укрзалізниця #обстріли

