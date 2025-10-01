Інтерфакс-Україна
Події
23:41 01.10.2025

Усі лідери ЄС, окрім одного, підтримали подальший процес вступу України в Спільноту

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта переконаний, що зараз настала черга Європейського союзу в переговорах про членство України в ЄС виконати свою частину завдання, маючи на увазі відкриття переговорних кластерів. Це підтримують всі лідери країн-членів ЄС окрім Угорщини.

Відповідні тези Кошти та прем’єр-міністра головуючої в ЄС Данії Метти Фредеріксон прозвучали у середу в Копенгагені на пресконференції по завершенню неформального засідання Європейської ради.

Говорячи про обговорення лідерами ЄС питання щодо України, президент Європейської ради констатував, що з 24 лютого 2022 року Європейський Союз "твердо стоїть на боці України, і ми залучені на всіх фронтах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні". "На столі розгляду новий пакет санкцій, спрямований проти доходів від нафти, банків, криптовалют та тіньового флоту. Ми також готуємо шлях до членства України в Європейському Союзі. Україна виконує реформи, пов'язані зі вступом до ЄС, і Комісія це визнала. Тепер черга Європейського Союзу виконувати ці завдання, оскільки розширення – це процес, що базується на заслугах, і розширення зробить Європу сильнішою", - сказав він.

У свою чергу Фредеріксен повідомила, що "ми всі, крім одного (мається на увазі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ІФ-У), також підтвердили нашу підтримку процесу вступу України до ЄС". "Реформи були впроваджені в Україні, незважаючи на дуже складні обставини, і тепер наша справа – виконати свою частину роботи", - переконана данський прем’єр-міністр.

Кошта також торкнувся питання фінансування України, зокрема репараційного кредиту на основі іммобілізованих російських активів. "Щодо фінансування, європейські лідери сьогодні провели перше обговорення того, як мобілізувати додаткові кошти для України, і послання чітке: Росія повинна зрозуміти, що партнери України, включаючи її європейських партнерів, мають волю та засоби продовжувати підтримувати її, доки не буде досягнуто справедливого та міцного миру", - зазначив президент Європейської ради.

Фредеріксен також висловилася за посилення військової та фінансової підтримки України. "Ми зустрічаємося в той час, коли Росія посилила свої атаки в Україні, де ми спостерігаємо порушення повітряного простору росіянами та небажану діяльність безпілотників у кількох європейських країнах. Вони погрожують нам, випробовують нас, і вони не зупиняться. Тож які наші наступні кроки? Перш за все, ми маємо посилити нашу військову та фінансову підтримку України. Ми багато говоримо про гарантії безпеки Україні, але насправді все навпаки. Україна сьогодні є гарантом безпеки Європи", - впевнена вона.

Прем’єр-міністр Данії також висловила переконання, що "зміцнюючи Україну та Європу, ми маємо послабити Росію". "Тому ми вже зараз розглядаємо наступний пакет санкцій, спрямований на російську військову машину, і, звичайно, ми будемо працювати з цим і як президентство", - запевнила Фредеріксен.

