20:18 01.10.2025

Ракетний удар по Балаклії забрав життя людини, п'ятеро постраждалих

Одна людина загинула внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Балаклія Харківської області, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними, ракета влучила в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

 

